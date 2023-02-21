Жинко Семен Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Жинко Никифор Иванов
Мать: Жинко Ирина Степанова
Рождение ребёнка
09.11.1800
Дочь: Матрона Семенова
Мать ребёнка: Жинко Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Жинко Антон Семенов
Мать ребёнка: Жинко Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жинко Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно