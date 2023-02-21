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Жинко Семен Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Жинко Никифор Иванов

Мать: Жинко Ирина Степанова

Рождение ребёнка
09.11.1800

Дочь: Матрона Семенова

Мать ребёнка: Жинко Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Жинко Антон Семенов

Мать ребёнка: Жинко Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жинко Ксения Иванова

Смерть
Неизвестно
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