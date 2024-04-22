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Мавра Иванова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.05.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1794 ст.

Отец: Иван Васильев

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
03.05.1794 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Марфа Васильева
Восприемник
11.11.1849 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Екатерина Григорьева
Смерть
Неизвестно
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