Мавра Иванова
Место рождения
Дата рождения03.05.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1794 ст.
Отец: Иван Васильев
Крещение
03.05.1794 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Марфа Васильева
Восприемник
11.11.1849 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Екатерина Григорьева
Смерть
Неизвестно