Александров Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1984
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1984
Отец: Александров Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.2006
Сын: Александров Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Александрова (Дюрягина) Марина Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.2013
Сын: Александров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Александрова (Дюрягина) Марина Михайловна