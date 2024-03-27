Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Аглиуллин Газизулла
Отец ребёнка: Сибагатуллин Аглиулла
Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Сибагатуллин Аглиулла
Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сибагатуллин Амиржан (Ахметзян)
Отец ребёнка: Сибагатуллин Аглиулла
Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
12.10.1911
Дочь: Валеева Катифа Аглиулловна
Отец ребёнка: Сибагатуллин Аглиулла
Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сибагатуллин Аглиулла
Агиртамак, 452753, Россия
Смерть
Неизвестно