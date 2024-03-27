Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Аглиуллин Газизулла

Отец ребёнка: Сибагатуллин Аглиулла

Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Сабиагатуллин Шайдулла

Отец ребёнка: Сибагатуллин Аглиулла

Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сибагатуллин Амиржан (Ахметзян)

Отец ребёнка: Сибагатуллин Аглиулла

Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
12.10.1911

Дочь: Валеева Катифа Аглиулловна

Отец ребёнка: Сибагатуллин Аглиулла

Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибагатуллин Аглиулла

Агиртамак, 452753, Россия
Смерть
Неизвестно
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