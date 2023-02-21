Мосиенко (Косенко) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко (Косенко) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1908

Сын: Мосиенко Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Мосиенко Николай Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мосиенко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мосиенко Николай Петрович

Рождение ребёнка
11.06.1915

Сын: Мосиенко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мосиенко Николай Петрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Мосиенко Павел Николаевич

Отец ребёнка: Мосиенко Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосиенко Николай Петрович

Смерть
1935
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