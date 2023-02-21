Мосиенко (Косенко) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1908
Сын: Мосиенко Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Мосиенко Николай Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мосиенко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мосиенко Николай Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1915
Отец ребёнка: Мосиенко Николай Петрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Мосиенко Павел Николаевич
Отец ребёнка: Мосиенко Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935