Чкалов Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1945
Дата смерти24.07.1981
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1945
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чкалова Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.07.1981