Чкалов Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чкалов Валерий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1945

Дата смерти

24.07.1981

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1945

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чкалова Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чкалов Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.07.1981

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