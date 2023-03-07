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Денисенко Николай Иванович

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Место рождения

Серышево, Серышевский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

30.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1968

Отец: Денисенко Иван

Мать: Денисенко Мария

Серышево, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
10.04.1991

Дочь: Доровских Алина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
07.05.1996

Сын: Денисенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
14.09.2012

Жена: Денисенко Ольга Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
24.11.2014

Дочь: Денисенко Мария Николаевна

Мать ребёнка: Денисенко Ольга Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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