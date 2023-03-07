Денисенко Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения30.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1968
Отец: Денисенко Иван
Мать: Денисенко Мария
Рождение ребёнка
10.04.1991
Дочь: Доровских Алина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
07.05.1996
Сын: Денисенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
14.09.2012
Жена: Денисенко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.2014
Дочь: Денисенко Мария Николаевна
Мать ребёнка: Денисенко Ольга Ивановна