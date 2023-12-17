Добрынин Пётр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: Добрынин Степан
Рождение ребёнка
07.07.1916
Дочь: Мершиева Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Александр Петрович
Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Василий Петрович
Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палина Петровна
Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно