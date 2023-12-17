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Добрынин Пётр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Добрынин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1916

Дочь: Мершиева Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Александр Петрович

Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Василий Петрович

Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палина Петровна

Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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