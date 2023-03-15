Бунтина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бунтин Григорий

Рождение ребёнка
1901

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бунтин Григорий

Рождение ребёнка
1904

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бунтин Григорий

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бунтин Иван

Отец ребёнка: Бунтин Григорий

Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Григорий

Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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