Бунтина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бунтин Иван
Отец ребёнка: Бунтин Григорий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бунтин ?
Отец ребёнка: Бунтин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Григорий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно