Ежова (Булаченкова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Булаченкова) Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арефьев Григорий Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1892 ст.

Муж: Ежов Иван Иванович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.10.1892 ст.

Дочь: Борисова Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Ежов Иван Иванович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.10.1895 ст.

Сын: Ежов Яков Иванович

Отец ребёнка: Ежов Иван Иванович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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