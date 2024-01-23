Ежова (Булаченкова) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арефьев Григорий Никитич
Бракосочетание
10.01.1892 ст.
Муж: Ежов Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1892 ст.
Дочь: Борисова Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Ежов Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1895 ст.
Сын: Ежов Яков Иванович
Отец ребёнка: Ежов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно