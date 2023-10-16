Крутских Аким Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутских Григорий Акимович
Мать ребёнка: Крутских Графина Родионовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Крутских) Олимпиада Акимовна
Мать ребёнка: Крутских Графина Родионовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Крутских Графина Родионовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Крутских Николай Акимович
Мать ребёнка: Крутских Графина Родионовна
Смерть
Неизвестно