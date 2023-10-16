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Крутских Аким Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутских Григорий Акимович

Мать ребёнка: Крутских Графина Родионовна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Крутских) Олимпиада Акимовна

Мать ребёнка: Крутских Графина Родионовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Крутских Гаврил Акимович

Мать ребёнка: Крутских Графина Родионовна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Крутских Николай Акимович

Мать ребёнка: Крутских Графина Родионовна

Смерть
Неизвестно

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