Никонова (Забелина) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Забелина) Тамара Михайловна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

14.05.1924

Дата смерти

22.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1924

Отец: Забелин Михаил Иванович

Мать: Забелина Анна Егоровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.05.1946

Сын: Никонов Виктор Юрьевич

Отец ребёнка: Никонов Юрий Алексеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.12.1951

Сын: Никонов Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Никонов Юрий Алексеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.01.1953

Дочь: Никонова Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Никонов Юрий Алексеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Юрий Алексеевич

Смерть
22.08.2003
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