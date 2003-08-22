Никонова (Забелина) Тамара Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.05.1924
Дата смерти22.08.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1924
Отец: Забелин Михаил Иванович
Мать: Забелина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
04.05.1946
Отец ребёнка: Никонов Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.12.1951
Отец ребёнка: Никонов Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.01.1953
Дочь: Никонова Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Никонов Юрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.2003