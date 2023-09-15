Копин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения25.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1888
Отец: Копин Павел Иванович
Восприемник: Иоанно-Богословского Лаптевского прихода деревни Каменниково бессрочно отпускной рядовой Сергей Васильев Копышев https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396000#308
Восприемник
15.04.1906 ст.
Восприемник у Ивана Федоровича Шарова. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410780#173
Упоминание
05.01.1910 ст.
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Поручители • по женихе деревни Горки-Мининой крестьянский сын Иван Александрович Воробьев и Высоковской волости деревни Рослятина крестьянин Леонид Васильевич Никуличев • по невесте Вепревской волос... Показать все
Восприемник
05.02.1910 ст.
Алексеево, Вологодский район, Вологодская область
Восприемник у Алексея Николаевича Лебедева https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409896#530
Бракосочетание
После 1910
Рождение ребёнка
21.02.1912 ст.
Дочь: Копина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Копина Таисия Владимировна
Восприемник: крестьянская девица деревни Минина Анна Павлова Копина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409799#167
Рождение ребёнка
08.02.1913 ст.
Дочь: Копина Гали Николаевна
Мать ребёнка: Копина Таисия Владимировна
Восприемница: той же деревни крестьянская девица Надежда Ивановна Копина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410568#57
Рождение ребёнка
25.02.1914 ст.
Дочь: Копина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Копина Таисия Владимировна
Восприемница: Высоковской волости деревни Алексеева крестьянская девица Лидия Владимировна Артамошина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410568#8
Рождение ребёнка
21.11.1917 ст.
Дочь: Копина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Копина Таисия Владимировна
Алексеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Предположительно, т.к. запись о рождении внесена в метрику Дмитриевской Исаевской церкви. Восприемница: Высоковской волости деревни Алексеева крестьянская девица Лидия Владимировна Артамошина https:... Показать все
Смерть
Неизвестно