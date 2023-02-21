Холодова Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодова Просковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1919

Сын: Холодов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Холодов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодова Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Холодов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодова Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Холодов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодова Евгения яковлевна

Отец ребёнка: Холодов Яков

Смерть
1929
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