Холодова Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1919
Отец ребёнка: Холодов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодова Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Холодов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодова Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Холодов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодова Евгения яковлевна
Отец ребёнка: Холодов Яков
Смерть
1929