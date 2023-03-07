Коновалов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.10.1851
Дата смерти13.08.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1851
Бракосочетание
18.01.1884
2 брак
Рождение ребёнка
03.07.1886
Дочь: Евфимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Савельева
Рождение ребёнка
04.02.1890
Сын: Коновалов Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Савельева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.08.1890