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Коновалов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.10.1851

Дата смерти

13.08.1890

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1851

Отец: Коновалов Михаил Иванович

Мать: Коновалова Матрона Карповна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.01.1884

Жена: Коновалова Екатерина Савельева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
2 брак
Рождение ребёнка
03.07.1886

Дочь: Евфимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Савельева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1890

Сын: Коновалов Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Савельева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.08.1890
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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