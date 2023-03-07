Ефремов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения07.05.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1902 ст.
Отец: Ефремов Пётр Сергеевич
Мать: Ефремова Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Ефремова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ефремов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Ефремова Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно