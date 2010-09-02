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(Калмыкова) Стелла Максимовна
(Калмыкова) Стелла Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.2010
Пол
Женский
Отец
Калмыков Максим Вячеславович
1988 г.р.
Мать
Калмыкова Лилия
1986 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕУ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
02.09.2010
Отец:
Калмыков Максим Вячеславович
Мать:
Калмыкова Лилия
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