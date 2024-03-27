Солонинкина (Котова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонинкина (Котова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солонинкин ?

Рождение ребёнка
04.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солонинкин ?

Смерть
Неизвестно

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