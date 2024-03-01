Вяткин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяткина (Иванова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
28.09.1970

Сын: Вяткин Владимир Борисович

Мать ребёнка: Вяткина (Иванова) Лидия Александровна

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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