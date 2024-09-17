Халитов Наиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1974
Сын: Халитов Ильшат
Мать ребёнка: Халитова (Абдуллина) Венера
Рождение ребёнка
24.03.1977
Дочь: (Халитов) Гульшат
Мать ребёнка: Халитова (Абдуллина) Венера
Рождение ребёнка
Около 1979
Сын: Халитов Ильфат
Мать ребёнка: Халитова (Абдуллина) Венера
Рождение ребёнка
Около 1981
Сын: Халитов Ильдус
Мать ребёнка: Халитова (Абдуллина) Венера