Халитов Наиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитов Наиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халитова (Абдуллина) Венера

Рождение ребёнка
19.07.1974

Сын: Халитов Ильшат

Мать ребёнка: Халитова (Абдуллина) Венера

Рождение ребёнка
24.03.1977

Дочь: (Халитов) Гульшат

Мать ребёнка: Халитова (Абдуллина) Венера

Рождение ребёнка
Около 1979

Сын: Халитов Ильфат

Мать ребёнка: Халитова (Абдуллина) Венера

Рождение ребёнка
Около 1981

Сын: Халитов Ильдус

Мать ребёнка: Халитова (Абдуллина) Венера

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