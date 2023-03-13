Федоровъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1899

Сын: Федоровъ Павелъ

Мать ребёнка: Федорова Дарья Харитонова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1901

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Федорова Дарья Харитонова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1903

Сын: Федоровъ Сергей

Мать ребёнка: Федорова Дарья Харитонова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1908

Сын: Федоровъ Василий

Мать ребёнка: Федорова Дарья Харитонова

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Дарья Харитонова

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