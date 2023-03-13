Федоровъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1899
Сын: Федоровъ Павелъ
Мать ребёнка: Федорова Дарья Харитонова
Рождение ребёнка
05.05.1901
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Федорова Дарья Харитонова
Рождение ребёнка
05.10.1903
Сын: Федоровъ Сергей
Мать ребёнка: Федорова Дарья Харитонова
Рождение ребёнка
20.02.1908
Сын: Федоровъ Василий
Мать ребёнка: Федорова Дарья Харитонова
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно