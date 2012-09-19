Киржанова (Киржанова) Валентина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киржанова (Киржанова) Валентина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1933

Дата смерти

19.09.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Алдан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.09.2012
РМЭ, г.Йошкар-Ола
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