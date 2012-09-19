Киржанова (Киржанова) Валентина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1933
Дата смерти19.09.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Алдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.09.2012
РМЭ, г.Йошкар-Ола