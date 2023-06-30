Шепелева (Мальцева) Альбина Тимофеевна
Место рожденияП. Огонек Усть-Майского района Якутской АССР
Дата рождения20.11.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1947
П. Огонек Усть-Майского района Якутской АССР
Рождение ребёнка
08.08.1975
Сын: Шепелев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шепелев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
04.05.1980
Дочь: Павлова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Шепелев Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно