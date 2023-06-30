Шепелева (Мальцева) Альбина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева (Мальцева) Альбина Тимофеевна

Место рождения

П. Огонек Усть-Майского района Якутской АССР

Дата рождения

20.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1947

Отец: Мальцев Тимофей Сергеевич

Мать: Мальцева Валентина Семеновна

П. Огонек Усть-Майского района Якутской АССР
Рождение ребёнка
08.08.1975

Сын: Шепелев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шепелев Василий Николаевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
04.05.1980

Дочь: Павлова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Шепелев Василий Николаевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Василий Николаевич

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