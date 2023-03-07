Наймушина Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаймушина Параскева Иванова

Наймушина Параскева Иванова

avatar

Место рождения

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
15.02.1796 ст.

Муж: Наймушин Лука Семенов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Наймушин Иосиф (Осип) Лукин

Отец ребёнка: Наймушин Лука Семенов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Дарья Лукина

Отец ребёнка: Наймушин Лука Семенов

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Агафья Лукина

Отец ребёнка: Наймушин Лука Семенов

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Наймушин Тарас Лукин

Отец ребёнка: Наймушин Лука Семенов

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Соломонида Лукина

Отец ребёнка: Наймушин Лука Семенов

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close