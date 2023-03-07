Наймушина Параскева Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1796 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Наймушин Иосиф (Осип) Лукин
Отец ребёнка: Наймушин Лука Семенов
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Дарья Лукина
Отец ребёнка: Наймушин Лука Семенов
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Агафья Лукина
Отец ребёнка: Наймушин Лука Семенов
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Наймушин Тарас Лукин
Отец ребёнка: Наймушин Лука Семенов
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Соломонида Лукина
Отец ребёнка: Наймушин Лука Семенов
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834