Игнатьева Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатьев ? Егорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Игнатьева Анна
Отец ребёнка: Игнатьев ? Егорович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Игнатьев Кирилл
Отец ребёнка: Игнатьев ? Егорович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Игнатьев Константин
Отец ребёнка: Игнатьев ? Егорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Игнатьева Матрона
Отец ребёнка: Игнатьев ? Егорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Игнатьев Петр
Отец ребёнка: Игнатьев ? Егорович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно