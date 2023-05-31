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Игнатьева Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев ? Егорович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Игнатьева Анна

Отец ребёнка: Игнатьев ? Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Игнатьев Кирилл

Отец ребёнка: Игнатьев ? Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Игнатьев Константин

Отец ребёнка: Игнатьев ? Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Игнатьева Матрона

Отец ребёнка: Игнатьев ? Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Игнатьев Петр

Отец ребёнка: Игнатьев ? Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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