Красильников Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения10.09.1905
Дата смерти24.08.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1905
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Крещение
11.09.1905
Смоленский собор. Восприемники: Уволенный в запас матрос 1-й статьи, из крестьян города Козьмодемьянска Иван Алексеев Яшин и Козьмодемьянская крестьянская девица Матрона Васильева Толстова.
Рождение ребёнка
13.02.1929
Сын: Красильников Юрий Иванович
Мать ребёнка: Красильникова Татьяна Ивановна
Призыв на военную службу
10.09.1941
67 отдельный батальон химической защиты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия Ивановна
Мать ребёнка: Красильникова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1942
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Умер от отравления выпитым винноаминным спиртом.