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Красильников Иван Константинович

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

10.09.1905

Дата смерти

24.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1905

Отец: Красильников Константин Яковлевич

Мать: Красильникова Мария Константиновна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Крещение
11.09.1905
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смоленский собор. Восприемники: Уволенный в запас матрос 1-й статьи, из крестьян города Козьмодемьянска Иван Алексеев Яшин и Козьмодемьянская крестьянская девица Матрона Васильева Толстова.
Рождение ребёнка
13.02.1929

Сын: Красильников Юрий Иванович

Мать ребёнка: Красильникова Татьяна Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Призыв на военную службу
10.09.1941
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
67 отдельный батальон химической защиты
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Ивановна

Мать ребёнка: Красильникова Татьяна Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Татьяна Ивановна

Смерть
24.08.1942
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Умер от отравления выпитым винноаминным спиртом.
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