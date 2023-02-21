Назаренко (Самоцветова) Любовь Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко (Самоцветова) Любовь Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1964

Отец: Самоцветов Семен Владимирович

Мать: Самоцветова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
28.08.2002

Сын: Назаренко Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Назаренко Андрей Валентинович

Рождение ребёнка
21.08.2003

Сын: Назаренко Степан Андреевич

Отец ребёнка: Назаренко Андрей Валентинович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Андрей Валентинович

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