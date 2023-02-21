Назаренко (Самоцветова) Любовь Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1964
Рождение ребёнка
28.08.2002
Сын: Назаренко Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Назаренко Андрей Валентинович
Рождение ребёнка
21.08.2003
Сын: Назаренко Степан Андреевич
Отец ребёнка: Назаренко Андрей Валентинович
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно