Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1974

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Виктор

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