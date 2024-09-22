Анисенкова Лукерья Филатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисенкова Лукерья Филатьевна

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Место рождения

Гришино, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

19.02.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисенков Аким

Рождение ребёнка
16.03.1914

Сын: Анисенков Алексей Акимович

Отец ребёнка: Анисенков Аким

Смерть
19.02.1969
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

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