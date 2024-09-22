Анисенкова Лукерья Филатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти19.02.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисенков Аким
Рождение ребёнка
16.03.1914
Сын: Анисенков Алексей Акимович
Отец ребёнка: Анисенков Аким
Смерть
19.02.1969
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край