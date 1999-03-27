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Липина Варвара Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1908

Дата смерти

27.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1908

Отец: Степан Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Петр Максимович

Рождение ребёнка
25.02.1938

Дочь: Плотникова (Козлова) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Максимович

Рождение ребёнка
11.11.1940

Дочь: Садовникова (Козлова) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Максимович

Смерть
27.03.1999
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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