Липина Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1908
Дата смерти27.03.1999
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1908
Отец: Степан Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1938
Дочь: Плотникова (Козлова) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Максимович
Рождение ребёнка
11.11.1940
Дочь: Садовникова (Козлова) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Максимович
Смерть
27.03.1999
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область