Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Анисимов Николай Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христофорова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Анисимов Николай Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Анисимов Николай Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно