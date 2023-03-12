Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Анисимов Николай Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христофорова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Анисимов Николай Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Анисимов Николай Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Николай Анисимович

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