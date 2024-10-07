Акинфей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Андрей Кондратович
Мать: Аграфена Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Скрипино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сысой Акинфеев
Мать ребёнка: Наталья Герасимовна
Смерть
Неизвестно