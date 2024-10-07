Акинфей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинфей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Андрей Кондратович

Мать: Аграфена Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Скрипино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сысой Акинфеев

Мать ребёнка: Наталья Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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