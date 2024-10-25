Голова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения высчитан по Налоговому досье.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1914
Сын: Голов Константин Арсеньевич
Отец ребёнка: Голов Арсений Федорович
Старший сын из 3-х детей. Еще Дмитрий (1918 гр) и Екатерина ( прим. 1921 гр.)
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Голов Арсений Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1922
Дочь: Голова Екатерина Арсеньевна
Отец ребёнка: Голов Арсений Федорович
Дата рождения высчитана по Налоговому досье в котором указано , что в 1928 году ей было 6 лет
Смерть
Неизвестно