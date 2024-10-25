Голова Матрена Вычислено 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения высчитан по Налоговому досье.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голов Арсений Федорович

Рождение ребёнка
23.12.1914

Сын: Голов Константин Арсеньевич

Отец ребёнка: Голов Арсений Федорович

Дмитрова Гора, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Старший сын из 3-х детей. Еще Дмитрий (1918 гр) и Екатерина ( прим. 1921 гр.)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Голов Дмитрий Арсеньевич

Отец ребёнка: Голов Арсений Федорович

Дмитрова Гора, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1922

Дочь: Голова Екатерина Арсеньевна

Отец ребёнка: Голов Арсений Федорович

Дата рождения высчитана по Налоговому досье в котором указано , что в 1928 году ей было 6 лет
Смерть
Неизвестно

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