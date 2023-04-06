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Охтов Руслан Валерьевич

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Место рождения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

13.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1972

Отец: Охтов Валерий Мухамедович

Мать: Охтова Фатимат Рамазановна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
03.05.2001

Дочь: Охтов Дана Руслановна

Мать ребёнка: Охтова Мадина Муратовна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
26.06.2002

Дочь: Охтов Амир Русланович

Мать ребёнка: Охтова Мадина Муратовна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.07.2020

Дочь: Охтова София Руслановна

Мать ребёнка: Охтова Мадина Муратовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охтова Мадина Муратовна

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