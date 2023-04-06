Охтов Руслан Валерьевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1972
Рождение ребёнка
03.05.2001
Дочь: Охтов Дана Руслановна
Мать ребёнка: Охтова Мадина Муратовна
Рождение ребёнка
26.06.2002
Дочь: Охтов Амир Русланович
Мать ребёнка: Охтова Мадина Муратовна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.07.2020
Дочь: Охтова София Руслановна
Мать ребёнка: Охтова Мадина Муратовна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охтова Мадина Муратовна