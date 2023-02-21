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Абашева Эльвира Василевна
Абашева Эльвира Василевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.1987
Пол
Женский
Отец
Абашев Василь Харисович
Мать
Абашева Марина
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1987
Отец:
Абашев Василь Харисович
Мать:
Абашева Марина
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