Абашева Эльвира Василевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашева Эльвира Василевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1987

Отец: Абашев Василь Харисович

Мать: Абашева Марина

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