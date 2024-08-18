Ярошкевич Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошкевич Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошкевич-Гельфанд Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: Низамутдинов Евгений Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низамутдинов Глеб Евгеньевич

Отец ребёнка: Низамутдинов Евгений Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низамутдинов Евгений Зиновьевич

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