Хотокайнен (Кийппа) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1892
Рождение ребёнка
28.03.1893
Сын: Хотокайнен Абрам Александрович
Отец ребёнка: Хотокайнен Александр Генрихович
Рождение ребёнка
01.11.1895
Сын: Хотокайнен Иван Александрович
Отец ребёнка: Хотокайнен Александр Генрихович
Рождение ребёнка
12.11.1898
Дочь: (Хотокайнен) Ева Александровна
Отец ребёнка: Хотокайнен Александр Генрихович
Рождение ребёнка
16.11.1904
Сын: Хотокайнен Николай Александрович
Отец ребёнка: Хотокайнен Александр Генрихович
Рождение ребёнка
16.03.1910
Дочь: (Хотокайнен) Айно-Мария Александровна
Отец ребёнка: Хотокайнен Александр Генрихович
Смерть
Неизвестно