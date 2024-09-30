Хотокайнен (Кийппа) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хотокайнен (Кийппа) Екатерина Андреевна

Место рождения

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

21.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Хотокайнен Александр Генрихович

Рождение ребёнка
28.03.1893

Сын: Хотокайнен Абрам Александрович

Отец ребёнка: Хотокайнен Александр Генрихович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.11.1895

Сын: Хотокайнен Иван Александрович

Отец ребёнка: Хотокайнен Александр Генрихович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.11.1898

Дочь: (Хотокайнен) Ева Александровна

Отец ребёнка: Хотокайнен Александр Генрихович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.11.1904

Сын: Хотокайнен Николай Александрович

Отец ребёнка: Хотокайнен Александр Генрихович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.03.1910

Дочь: (Хотокайнен) Айно-Мария Александровна

Отец ребёнка: Хотокайнен Александр Генрихович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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