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Козырина татьяна юрьевна
Козырина татьяна юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.1994
Пол
Женский
Отец
Румянцев Юрий васильевич
1965 г.р.
Мать
Румянцева светлана александровна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1994
Отец:
Румянцев Юрий васильевич
Мать:
Румянцева светлана александровна
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