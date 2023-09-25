Гасюль Станислав
Место рожденияBraslaw District, Vitebsk Region, Belarus
Дата рождения1885
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелейко (Гасюль) Регина Ира Ирена
Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасюль Пётр
Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гасюль) Анна
Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Капуста (Гасюль) Салюмея
Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия
Рождение ребёнка
21.10.1923
Дочь: Березовский (Гасюль) Леокадия
Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия
Рождение ребёнка
21.12.1924
Дочь: (Гасюль) Альжбета
Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия
Рождение ребёнка
07.02.1929
Сын: Gasulis Vladislavs
Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия
Смерть
1940
Браслав, Браславский район, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Замошье, Браславский район, Витебская область