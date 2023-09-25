Гасюль Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГасюль Станислав

Гасюль Станислав

Место рождения

Braslaw District, Vitebsk Region, Belarus

Дата рождения

1885

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелейко (Гасюль) Регина Ира Ирена

Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасюль Пётр

Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гасюль) Анна

Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Капуста (Гасюль) Салюмея

Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия

Рождение ребёнка
21.10.1923

Дочь: Березовский (Гасюль) Леокадия

Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия

Рождение ребёнка
21.12.1924

Дочь: (Гасюль) Альжбета

Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия

Рождение ребёнка
07.02.1929

Сын: Gasulis Vladislavs

Мать ребёнка: Гасуль (Кейн) Емилия

Смерть
1940
Браслав, Браславский район, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Замошье, Браславский район, Витебская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.