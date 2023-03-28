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Копытов Дмитрий Николаевич
Копытов Дмитрий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.198
Пол
Мужской
Отец
Копытов Николай Валентинович
1962 г.р.
Мать
Копытова Нелли Валерьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.198
Отец:
Копытов Николай Валентинович
Мать:
Копытова Нелли Валерьевна
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