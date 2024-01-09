Наталка Юхимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1895
Сын: Захарченко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Захарченко Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Захарченко Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захарченко Иван Петрович
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Захарченко Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Захарченко Иван Петрович
Смерть
Неизвестно