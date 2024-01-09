Наталка Юхимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталка Юхимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Захарченко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Захарченко Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Захарченко Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Захарченко Иван Петрович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Захарченко Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Захарченко Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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