Попов Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Евдокия Никитична

село Свистовка Алексеевский район Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Никитична

село Свистовка Алексеевский район Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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