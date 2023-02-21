Попов Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Евдокия Никитична
село Свистовка Алексеевский район Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Евдокия Никитична
село Свистовка Алексеевский район Белгородская область
Смерть
Неизвестно