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Хирева Анастасия Михайловна
Хирева Анастасия Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.2012
Пол
Женский
Отец
Хирев Михаил Викторович
1981 г.р.
Мать
Кулакова Татьяна Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2012
Отец:
Хирев Михаил Викторович
Мать:
Кулакова Татьяна Александровна
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