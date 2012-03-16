Хирева Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хирева Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2012

Отец: Хирев Михаил Викторович

Мать: Кулакова Татьяна Александровна

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