Зоткина Екатерина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоткина Екатерина Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Между 1952 и 1955

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лука

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
10.02.1899

Дочь: Самочкина Нина Федоровна

Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич

Бояровка, Тамбовской волости
Рождение ребёнка
1901

Сын: Зоткин Павел Федорович

Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Антонова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич

Рождение ребёнка
18.08.1911

Сын: Зоткин Прокофий Федорович

Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Зоткин Василий Федорович

Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зоткин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич

Смерть
Между 1952 и 1955
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