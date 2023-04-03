Зоткина Екатерина Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиМежду 1952 и 1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1899
Дочь: Самочкина Нина Федоровна
Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич
Бояровка, Тамбовской волости
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Антонова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич
Рождение ребёнка
18.08.1911
Сын: Зоткин Прокофий Федорович
Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зоткин Федор Никитич
Смерть
Между 1952 и 1955