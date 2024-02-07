Гуревич (Болембах) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Болембах) Рахиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1904

Сын: Гуревич Абрам Самуилович

Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид Самуил

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гуревич Семен Самуилович

Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуревич Ревекка Самуиловна

Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид Самуил

Смерть
Неизвестно
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