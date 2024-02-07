Гуревич (Болембах) Рахиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1904
Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид Самуил
Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуревич Ревекка Самуиловна
Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид Самуил
Смерть
Неизвестно