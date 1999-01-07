Ильченко (Ханко) Лукия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильченко (Ханко) Лукия Степановна

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Место рождения

Великие Сорочинцы, Полтавська область

Дата рождения

10.11.1916

Дата смерти

07.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1916

Отец: Ханко Степан

Мать: не указана

Великие Сорочинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Ильченко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич

Дериевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
12.05.1937

Сын: Ильченко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич

Дериевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.05.1941

Дочь: Ожоганич Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич

Дериевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич

Дериевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
22.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич

Дериевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
09.07.1947

Сын: Ильченко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич

Дериевка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильченко Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Владимир Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
07.01.1999
Онуфриевка, Кіровоградська область
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