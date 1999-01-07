Ильченко (Ханко) Лукия Степановна
Место рождения
Дата рождения10.11.1916
Дата смерти07.01.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1916
Отец: Ханко Степан
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ильченко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.1937
Сын: Ильченко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
03.05.1941
Дочь: Ожоганич Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.1947
Сын: Ильченко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1999
Онуфриевка, Кіровоградська область