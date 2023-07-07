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Бабин Егор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1917

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабин Андрей Константинович

Мать: Бабина Дарья Тарасовна

Лечение в госпитале
01.02.1917
Баку
Лазар. №9 ВСГ, Баку, Лебед. пер. Тург. школа Поступил: 1/II 1917 Бабин Егор Андреев, рядов. 16 Кавк. Стр. полка Ставропольской губернии, того же уезда Болен: возвратный тиф
Лечение в госпитале
13.03.1917
Екатерининский лазарет №80 Всероссийского союза городов Дата поступления: 13.03.1917 Бабин Егор Андреевич, ефрейтор 18 (16?) Кавказск. стрелк. полк Ставропльская губерния, Ставропольский уезд, с. Дубо... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Вычислено 1917
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