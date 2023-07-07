Бабин Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1917
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Лечение в госпитале
01.02.1917
Баку
Лазар. №9 ВСГ, Баку, Лебед. пер. Тург. школа Поступил: 1/II 1917 Бабин Егор Андреев, рядов. 16 Кавк. Стр. полка Ставропольской губернии, того же уезда Болен: возвратный тиф
Лечение в госпитале
13.03.1917
Екатерининский лазарет №80 Всероссийского союза городов Дата поступления: 13.03.1917 Бабин Егор Андреевич, ефрейтор 18 (16?) Кавказск. стрелк. полк Ставропльская губерния, Ставропольский уезд, с. Дубо... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Смерть
Вычислено 1917