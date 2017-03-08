Козырев Ратмир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Ратмир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.2017

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2017

Отец: Козырев Павел Сергеевич

Мать: Козырева Ирина Владимировна

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