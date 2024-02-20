Костина (Целищева) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Целищева) Анна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Костин Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Костин Анатолий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Анатолий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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