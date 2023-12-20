Кузнецова Ксения Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1861
Сын: Кузнецов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
27.11.1866
Дочь: (Кузнецова) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Кузьмич
Смерть
Неизвестно