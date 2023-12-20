Кузнецова Ксения Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Ксения Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1861

Сын: Кузнецов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
27.11.1866

Дочь: (Кузнецова) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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